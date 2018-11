Grand Prix met Friese judoka's 'Wedstriid fan de wike'

De Grand Prix in Den Haag is een groot judo-evenement. Er doen maar liefst 450 judoka's mee, waaronder dus de drie Friezinnen. "It toernoai heart by de fyftjin wichtichste eveneminten yn it ynternasjonale topjudo", vertelt sportverslaggever Andor Faber. "En dan is it fansels hartstikke moai dat wy dêr mei Natascha Ausma, Sanne Vermeer en Margriet Bergstra trije froulju op de dielnimmerslist hawwe." Bergstra komt vrijdag in actie, Vermeer en Ausma mogen zaterdag aan de bak.