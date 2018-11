Opnieuw ketellekkage bij afvaloven REC in Harlingen

De lekkage zorgt voor dikke rookwolken boven de afvaloven. De verantwoordelijk wethouder is op de hoogte gesteld, volgens hem zijn de protocollen opgevolgd. De gemeente wil nu in gesprek met Omrin over de verdere procedures. Omrin heeft de afvaloven na de lekkage stilgelegd.

Stankoverlast

In de omgeving wordt gesproken over stankoverlast. Ook zegt Omrin in de berichtgeving dat er sprake is van een 'niet aangename geur'. De wind staat noordelijk, in de richting van de zeedijk. Bedrijven in de buurt zijn gewaarschuwd.

Het vuur is intussen uit. Omrin verwacht in de loop van de avond het materiaal van het rooster gehaald te hebben en laat daarna de oven afkoelen.

Niet de eerste keer

Op 17 augustus was er ook een ketellekkage bij de REC, en ook toen moest de oven stilgelegd worden. Dat heeft toen vijf dagen geduurd. Op 5 oktober was de laatste storing bij de REC.