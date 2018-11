Voormalige Ronald McDonaldhuis krijgt zorgbestemming

Het MCL geeft het voormalige Ronald McDonaldhuis een zorgbestemming. Het huis waar de familie van ernstig zieke ziekenhuispatiënten kan overnachten moest kortgeleden worden gesloten omdat het niet vaak genoeg werd gebruikt.

Met name vanaf Terschelling kwam er veel verzet tegen het besluit, maar op 31 oktober gingen de deuren van het huis toch dicht.

Het MCL is de nieuwe eigenaar van het onderkomen. Het ziekenhuis wil er nu een uitvalsbasis van maken voor nieuw te ontwikkelen vormen van laagdrempelige zorg. Ze willen dit doen in samenwerking met andere partijen.

Het ziekenhuis is in gesprek met eventuele partners. Ze denken dat er over enkele weken meer te melden is over de toekomstige bestemming van het gebouw.