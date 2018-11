Bond komt met ultimatum voor Douwe Egberts, en anders komen er acties

DE wil op dit moment niet hoger gaan dan een loonsverhoging van 2,57 procent. De werknemers willen naast de verhoging van 3,5 procent ook de Arbeidstijdverkortingsregeling behouden voor nieuwe werknemers. Daarnaast willen ze niet akkoord gaan met de roostervoorstellen van het bedrijf, en ze willen dat er een onderzoek komt naar de werkdruk.

De vakbondsbestuurders zijn met name boos over het feit dat er wel veel geld is uitgekeerd aan aandeelhouders, maar dat het personeel niet meedeelt in de weelde. "De aandeelhouders van Jacobs Douwe Egberts kregen vorig jaar in totaal 175 miljoen uitgekeerd. Toch is een loonsverhoging van 3,5 procent voor de medewerkers teveel. Belachelijk", zo vertelt Niels Suiker van de FNV. "Daarom stellen we het bedrijf een ultimatum. Het eindbod moet worden ingetrokken en men moet voldoen aan onze eisen. Gebeurt dit niet, dan zullen de medewerkers overgaan op een actietraject."