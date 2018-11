Unieke verhalen Feanwâldsterwâl veilig gesteld voor de toekomst

Weten wij eigenlijk wat er echt speelt in ons dorp? Niet de grote verhalen, maar alle kleine persoonlijke verhalen? Waarschijnlijk niet, maar in Feanwâldsterwâl zijn ze heel dichtbij gekomen. Met het project Iepen Doar(p) kregen alle inwoners van het dorp de kans om hun eigen verhaal te vertellen. Het project, in kader van LF2018, zit er nu op, maar dat geldt niet voor al de persoonlijke verhalen die zijn vastgelegd in een boek en in de tentoonstelling. Hidde-Jan Westerlaan en Ilse Boorsma uit Feanwâldsterwâl kregen zaterdag het eerste exemplaar van dit Iepen Doar(p)-fotoboek overhandigd.