"Hindelooper taal vergeten door Lân fan taal"

De taal van thuis

In opdracht van de 'Stichting tot Behoud van Immaterieel Erfgoed Hindeloopen' wordt er op dit moment een app gebouwd over de stad Hindeloopen. In eerste instantie is die alleen in het Nederlands beschikbaar, maar het is de bedoeling dat die ook in het Hindeloopers op de markt komt. Daarnaast is de taal te vinden in het straatbeeld op de straatnaambordjes en wordt het Hindeloopers gebruikt op school. "En we hopen dat de kinderen de daal dan weer meenemen naar huis, zodat ook de vaders en moeders het zullen gebruiken", zo zegt Piet Sprik, voorzitter van de stichting.

Digitaal Hindeloopers

Volgens student Dyami Millarson is het heel belangrijk om ook digitaal het Hindeloopers te gebruiken. "Om de jongeren er bij te betrekken, moet de taal bijvoorbeeld ook op Twitter gebruikt worden. Maar het is niet alleen voor de jongeren; ook voor de oud-Hindeloopers die ergens anders op de wereld wonen is het belangrijk. En dat is een hele grote groep. Op deze manier komen ze toch nog in contact met het Hindeloopers.' Millarson denkt dat ook de app daarbij kan helpen.