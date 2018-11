Natuurmuseum Fryslân krijgt stempel 'Kidsproof'

Landelijk gezien hebben de jonge inspecteurs 11.000 rapporten over musea ingeleverd. Door die rapporten mogen 70 musea zich volgend jaar 'Kidsproof' noemen. In het Natuurmuseum vielen vooral het Spel met de Gans en de opgezette dieren in de prijzen. Ook de nieuwe onderwatertour kreeg positieve reacties, maar deze attractie ligt er al weken uit omdat de lift niet goed werkt.

Een eigen rapport

Het was de zevende keer dat kinderen een eigen rapport opstellen over musea. In die rapporten zeggen ze wat ze van de activiteiten vinden, wat ze hebben geleerd, of de medewerkers aardig waren en wat ze zelf aan het museum zouden veranderen.