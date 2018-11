Onrust over kinderopvang in nieuwe wijk De Zuidlanden

Informatieavond

De ouders werden op een informatieavond ingelicht over de tijdelijke oplossing. "Je voelde de spanning in de zaal. De adrenaline knalde eruit", zegt Jacob Wijnsma. Zijn 6-jarige dochter zit op De Pionier en zijn zoon van drie jaar op de opvang. "Onze dochter zit toevallig in een BSO-groep die aan de Molkenkelder kan blijven, maar het is natuurlijk ontzettend vervelend voor de ouders die straks hun kinderen bij Het Hop in Zuiderburen moeten ophalen. Ouders worden op kosten gejaagd, want het kost hen meer tijd om de kinderen op te halen. Die rekening wordt bij de ouders neergelegd."

Logistieke problemen

Een moeder van twee schoolkinderen van De Pionier zit met haar handen in het haar. "Wij hebben twee kinderen op De Pionier. Wij hebben een formulier gekregen waarop we kunnen aangeven hoe wij de BSO voor ons zien. Of plaatsing op de locatie aan Het Hop, of plaatsing in de BSO-groep van De Sprong, maar zodra die school gaat verhuizen, hebben wij opnieuw een probleem."Voor deze moeder levert het ook logistieke problemen op. "Mijn man is 's avonds eerder thuis, maar ik heb de auto dan nog. Dat zou dus betekenen dat hij de kinderen met één fiets moet ophalen, want de kinderen worden met busjes van de basisschool naar de BSO gebracht."