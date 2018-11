Friezen maken zich grote zorgen over klimaatverandering

Pittige discussie

De Thorbecke Academie voerde het onderzoek uit in de vorm van workshops, waarbij pittig gediscussieerd werd over Europa. De studenten wilden zo opvattingen over Europa verzamelen. Daarbij bleek dat, over het algemeen, jongeren toch wel wat pro-Europeser zijn dan oudere generaties. Naast Leeuwarden werden er ook workshops georganiseerd in Groningen en in Zwolle.

Symbolische republiek

Aan het einde van de conferentie in Berlijn werd de Europese Republiek symbolisch uitgeroepen door kunstenaars, politici en wetenschappers. Deze zogenoemde 'Europese balkon'-actie is een initiatief van de Duitse politicologe Ulrike Guérot en de schrijver Robert Menasse en bestond uit het voorlezen van een manifest en het spelen van de Europese hymne. Daarbij werden ook gele 'Europese paspoorten' uitgedeeld. De balkon-actie werd tegelijkertijd in tientallen steden door heel Europa gehouden.

De Thorbecke-studenten maakten dit onderdeel niet meer mee: zij waren toen al met de trein onderweg terug naar huis.