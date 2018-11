Een 18-jarige voetballer uit Stiens is zaterdag gewond geraakt tijdens een voetbalwedstrijd in zijn woonplaats. Dat gebeurde tijdens een duel met zijn tegenstander. De Stienser raakte gewond aan zijn nek. De hulpdiensten rukten massaal uit, er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is naar het UMCG in Groningen gebracht.