Leeuwarder filmfestival trekt jaar op jaar meer bezoekers

Het filmfestival in Leeuwarden lijkt ieder jaar groter te worden. in 2015 kwamen er nog 20.000 mensen op af. Eerdere edities trokken 5.000 tot 25.000 bezoekers.

De editie van 2018 is zondag afgesloten met de film 'Laugh or Die'. Dat is een tragikomedie uit Finland. Op de slotdag zijn de publieksprijzen ook uitgereikt. De Deense thriller 'The Guilty' heeft de derde prijs gekregen. De biografie 'Becoming Astrid' over Pippi Langkousschrijfster Astrid Lindgren won de tweede plaats, en de Finse komedie 'Heavy Trip' pakte de eerste prijs.