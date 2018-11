Herindeling Ferwerderadiel dreigt een eind te maken aan oudejaarsfeest van Hallum

"We controleren wel op vuurwerk en wapens. Maar als we streng handhaven op sigaretten en drank, kunnen we bijna niemand meer binnenlaten", zegt Seepma.

Organisatie kan hoge boetes niet betalen

Omdat Noardeast-Fryslân het feest niet wil gedogen, dreigen er hoge boetes voor de organisatie. "Dan houdt het op, want eventuele boetes kunnen we niet betalen", zegt voorzitter Theo Hoogerbrug van 't Trefpunt.

De voorzitter begrijpt dat de nieuwe gemeente geen uitzondering wil maken voor Hallum, maar hij vindt het wel jammer. Net als de beheerders is hij bang dat de jongeren nu de straten opgaan en dat er dingen worden vernield.