Reizigers naar de Randstad hoeven voortaan niet zo lang meer te wachten

De nieuwe regeling is het resultaat van overleg tussen de provincie en de NS. Dat zegt gedeputeerde Johannes Kramer. Reizigers uit Fryslân haalden eerder dit jaar zo'n 5000 handtekeningen op uit protest tegen de nieuwe dienstregeling van de NS. In die regeling moesten ze in Meppel veel langer wachten dan in het verleden het geval was. Dat is nu veranderd.