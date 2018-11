Een van de twaalf deelnemers aan het NK Sterke Man in het WTC in Leeuwarden was een debutant: oud-fierljepper Bart Helmholt uit Burgum. Hij traint pas sinds april van dit jaar, maar toch dacht hij dat hij in zijn debuut in de categorie tot 105 kilogram wel een podiumplaats kon veroveren. Het lukte ook nog.

Sinds 2013 wordt er in Nederland een NK Sterkste Man georganiseerd voor mannen tot 105 kg. Alle vijf titels tot nu toe werden gewonnen door Gijs Boeijen uit Baarn. Helmholt was hem de baas.