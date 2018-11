SC Heerenveen biedt excuses aan na kansloze nederlaag in Groningen

Olde Riekerink kan niet verklaren hoe het kan dat Heerenveen verloor tegen Groningen. "Soms zijn er van die wedstrijden... We kunnen een goed voetballende ploeg hebben, maar er was niets meer van over.."

"Ik vond dat we in balbezit heel slordig waren. We anticipeerden slecht, en kwamen niet in duel. Verdedigend waren we ondermaats. Groningen heeft ons op veel facetten afgetroefd."

Volgens Rodney Kongolo is het duidelijk. Normaal speelt hij op het middenveld, maar tegen Groningen speelde hij centraal achterin. "Het lukte vandaag niet. We waren gewoon niet goed genoeg."

Het verlies heeft niets met zijn positie op het veld te maken, zegt hij. "Ik heb ook fouten gemaakt. Of ik nou achterin speel of niet, het moet gewoon beter."