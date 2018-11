Leeuwarder onderzoeksjournalist gaat op zoek naar vermiste migrantenkinderen

Altijd onderweg

Triebert is continu onderweg. Zo is hij net in Amerika geweest voor een onderzoek van The New York Times naar de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in de Saoedische ambassade in Turkije.

Intussen is Triebert alweer in Georgië en vliegt hij weer door naar andere delen van de wereld. Hij geeft veel workshops en lezingen over online onderzoeksjournalistiek. Volgens Triebert is dat de toekomst van de journalistiek. Onderzoek via sociale media zal steeds belangrijker worden, zegt hij.