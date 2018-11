Waarom heeft Groninger symbool Peerd van Ome Loeks een Fries dekentje?

Het beeld voor het station van Groningen heeft een fleecedeken met Friese pompeblêden op de rug gekregen en de benen zijn ingepakt met Fries pakpapier. Op een bord bij het beeld valt in het Fries te lezen: "Het beste peerd... is een Fries paard!"

Het Peerd op de Friese zeedijk

De afgelopen maanden zijn er vaker ludieke acties geweest rond het Peerd van Ome Loeks. Nadat het beeld op 24 september zonder bericht van zijn sokkel op het Groninger stationsplein was verwijderd, dook het ineens op aan de Friese kant van de zeedijk bij Lauwersoog. Deze actie was bedoeld als knipoog naar De Stormruiter met allemaal Friese paarden.

Al snel bleek dat het op de zeedijk om een replica ging en het echte beeld voor onderhoud in een loods stond. Het onderhoudsbedrijf zat in het complot. De replica is later naar Leeuwarden gebracht als reclame voor Culturele Hoofdstad.

Sinds 9 oktober staat het echte Peerd van Ome Loeks weer netjes te pronken op zijn vertrouwde plekje voor het station van Groningen.