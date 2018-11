LDODK verliest in noordelijke derby van DOS'46

DOS'46 vroeg op voorsprong

In het begin van de wedstrijd pakten de bezoekers van DOS brutaal de voorsprong (2-5). Dat kleine gat kon de ploeg uit Nijeveen vasthouden. LDODK leek dichterbij te komen na goed werk van Friso Boode (8-9), maar de bezoeker maakten er even later met een tussensprint 10-15 van. Vijf punten was ook het gat bij de rust (12-17).

Ook na de rust was DOS'46 de betere ploeg. De voorsprong werd alleen maar groter (17-25) waardoor LDODK de overwinning snel uit hun hoofd kon zetten. De ploeg uit Gorredijk kwam nog wel dichterbij (27-31), maar meer zat er niet in voor de thuisploeg.