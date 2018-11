Basketballers Aris onderuit tegen Feyenoord

Snel op achterstand

In het begin van de wedstrijd pakte Aris nog vroeg een voorsprong. Na vijf minuten stond het 11-7 voor de Leeuwarders. Daarna kwam Rotterdam beter in de wedstrijd. Bij het eind van het eerste kwart stond het 27-19 voor de thuisploeg.

Feyenoord ging daarna door en Aris had in het tweede kwart niet veel in te brengen. De stand bij de rust was dan ook 43-40 voor de Rotterdammers.