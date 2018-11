Mats Stoltenborg en Irene Schouten winnen in Thialf

Ploeg Anema wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen was Irene Schouten de winnaar na 80 rondes. Ze was de snelste in de sprint van een kopgroep van vijftien vrouwen. Dat had ze niet alleen te danken aan haar snelle eindsprint. Ploeggenoot Carien Kleibeuker gooide het tempo in de kopgroep tegen het eind van de wedstrijd behoorlijk omhoog. Daardoor kon niemand ontsnappen en kon Schouten het in de sprint afmaken. Imke Vormeer werd tweede, Iris van der Stelt derde. Schouten is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Beste Friezin was Bianca Bakker uit Wijnjewoude op de vierde plaats.