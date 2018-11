Frico-collectie naar Landbouwmuseum

Waar de collectie uit bestaat is voor het museum nog een verrassing, maar er komt een grote Frico-collectie naar het Landbouwmuseum in Goutum. De collectie is een gift van Robert Visser. Die is jarenlang bezig geweest met het verzamelen van objecten die te maken hebben met de geschiedenis van Friese zuivel. De dozen moeten allemaal nog uitgepakt worden en voor het museum is het dan ook nog een verrassing wat daar uit tevoorschijn komt.