VIDEO: Sense of Place: 'Leven onder aan de dijk'

Met paard en wagen van expositie naar expositie. Sense of Place opende dit weekend de route 'Leven onder aan de dijk' in Blije. De route bestaat uit verschillende locaties, allemaal vertellen ze een uniek verhaal over het leven onder aan de dijk. Een van de exposities gaat over het leven van een aardappelboer. Een andere expositie op de route langs het Wad is gemaakt door Zweedse studenten die gezocht hebben naar bouwmogelijkheden in het landschap.