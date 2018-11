LIVE: de KPN Marathon Cup in Heerenveen

Omrop Fryslân benoemt iedere week een 'Wedstrijd van de week'. Iedere week staat op radio, televisie en online een bijzondere sportwedstrijd centraal. Van korfbal tot amateurvoetbal en van betaald voetbal tot shorttrack: alles komt voorbij. Er wordt in de aanloop extra aandacht besteed aan de wedstrijd, die verkozen is als 'Wedstrijd van de week'. De uiteindelijke grande finale, de wedstrijd zelf, is online te volgen op Omropfryslan.nlen in de Omrop-app. Soms live en anders als samenvatting terug te kijken.