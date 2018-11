Leeuwarden is meest diervriendelijke gemeente van Nederland

Leeuwarden scoorde positief op 27 van de 29 punten. Volgens het juryrapport heeft de gemeente een ambtenaar die door samenwerking met collega's insteekt op groen beleid, zoals groene muren, bijenlinten en vlindertuinen. Ook de samenwerking van de gemeente met school Van Hall wordt positief beoordeeld, omdat daarmee de jongeren in de gemeente kennis maken met diervriendelijk beleid. Verder is Leeuwarden koploper in de categorie bermbeheer.

Stichting DierenLot hoopt dat andere gemeenten Leeuwarden als voorbeeld nemen bij het ontwikkelen van hun beleid.