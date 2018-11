Anton Wachterprijs uitgereikt aan schrijfster Ellen de Bruin

De Bruin is wetenschapsredacteur bij het NRC Handelsblad. Ze is de twintigste winnaar van de Anton Wachterprijs, die bestaat uit 2.000 euro en een beeldje. De prijs is uitgereikt in de Grote Kerk in Harlingen. De prijs is vernoemd naar de hoofdpersoon van een romanreeks van schrijver Simon Vestdijk uit Harlingen.

De jury bestond dit jaar uit Gerbrand Bakker, Kees 't Hart, Joke Linders, Marja Pruis en Geart de Vries. Er waren nog vier genomineerden: Wormen en Engelen van Maarten van der Graaff, Astronaut van Pieter Kranenborg, Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken van Arjen van Veelen en Kleihuid van Herien Wensink.