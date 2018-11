Autobrand op A7

Om drie uur zaterdag 'smiddags is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt om de brand te blussen. Brandweermensen uit Tjalleberd en Heerenveen zijn aanwezig op de A7. De auto is volledig uitgebrand. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Ook is er niets bekend over de oorzaak van de brand.