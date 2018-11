Burgemeester Crone wijst demonstratieverbod in Leeuwarden af

"Ik denk dat we allemaal vinden dat het recht op vrije meningsuiting, dus ook het recht op demonstratie, een groot goed is", zegt burgemeester Crone. "Daar staat Nederland in de hele wereld om bekend. Dat is ons democratisch grondrecht, waarvan ik niet alleen zelf vind dat het belangrijk is, maar dat bevestigen rechters iedere keer weer opnieuw. Dat grondrecht wil ik zelf beschermen, maar dat is ook mijn wettelijke plicht."

"Spijkers met koppen"

Jan Willem Tuininga van FNP Leeuwarden vindt dat de burgemeester van de stad moet kijken naar Den Haag, waar burgemeester Krikke al een demonstratieverbod heeft ingesteld. Tuininga: "Spijkers met koppen. Wij vinden dat het eigenlijk overal in Nederland moet gebeuren, maar in onze gemeente komen wij met dit voorstel. Hier in Leeuwarden moet het sowieso."