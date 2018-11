Teller donaties voor hoger beroep A7-blokkeerders al over 50.000 euro heen

De geldinzamelingsactie voor het hoger beroep in de zaak van de A7-blokkeerders heeft in korte tijd al meer dan 50.000 euro opgeleverd. Dat betekent dat er meer geld is binnengekomen dan de vorige keer dat er geld werd ingezameld voor de blokkeerders. Zaterdagmorgen rond 7 uur stond de teller nog op 10.000 euro.