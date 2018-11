FNP Leeuwarden wil demonstratieverbod tijdens Sinterklaasintocht

De gemeentelijke fractie van de FNP in Leeuwarden vindt dat een demonstratie van actievoerders tegen Zwarte Piet bij de Leeuwarder intocht van Sinterklaas moet worden verboden. De partij roept burgemeester Ferd Crone op om in actie te komen, nu een soortgelijk protest in Den Haag van de burgemeester aldaar niet mag doorgaan.