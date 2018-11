A7-blokkeerders zamelen geld in voor hoger beroep

Via een online inzamelingsactie willen ze geld ophalen om de advocatenkosten te betalen. Er is al meer dan 15.000 euro opgehaald. Een eerdere actie om geld in te zamelen voor het proces had meer dan 40.000 euro opgeleverd.

Op de website van de doneeractie is te lezen dat de uitspraak van de rechter de blokkeerders "behoorlijk zwaar" valt. "Echter, de vorige pot is leeg. Het zou fantastisch zijn, en wellicht noodzakelijk, om een groot bedrag op te halen zodat de advocaten hun cliënten zo goed mogelijk kunnen bijstaan en vertegenwoordigen."

Taakstraffen

De straffen voor de A7-blokkeerders variëren van 80 tot 200 uren taakstraf. Jenny Douwes heeft een taakstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand gekregen voor opruiing.