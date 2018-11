Keeper Mous na blunder: "Die ballen moet je gewoon pakken"

Trainer René Hake van de Leeuwarders was ook duidelijk over de blunder van Mous. "Het is natuurlijk een grote fout. Een klotemoment voor het elftal en voor hem. Het was een beslissend moment, maar het gaat uiteindelijk om hoe het ontstaat. Ik denk dat dat niet nodig was. Dit soort dingen proberen we juist te voorkomen."

Niet constant genoeg

De conclusie na vijf uitwedstrijden zonder overwinning van Cambuur: "We zijn te wisselvallig in wedstrijden. Er waren vandaag wel wat momenten die we af hadden kunnen maken. Op basis van deze wedstrijd kunnen we concluderen dat we nog heel veel moeten leren als ploeg".