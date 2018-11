UNIS Flyers moeiteloos langs Antwerpen Phantoms

Limnell maakte na een paar mooie passes in de vierde minuut al de 1-0 voor de Flyers. Een paar minuten later schoot Den Edel de rebound van het schot van Hunt binnen en zette de score op 2-0. De Belgen konden niet veel toen tegen het geweld van de Friese club. Tien minuten in de wedstrijd scoorde Tony Demelinne het derde doelpunt.

Tweede periode

Demelinne liet het niet bij een doelpunt. Hij maakte zijn tweede in de 25e minuut. Niet lang daarna scoorde Van Aalderen de 5-0. Pas nadat de Flyers via Limnell en Wurm op 7-0 kwamen, lieten de Phantoms van zich horen met de 7-1. Maar een groot offensief was het niet: Wurm maakte er al snel 8-1 van.

Derde periode

In de derde periode vielen er nog drie doelpunten. Wurm maakte de 9-1, Antwerpen reageerde daar op met de 9-2. Het laatste doelpunt was opnieuw voor de Flyers: in de 57e minuut was het Bezak die zijn doelpunt meepikte: 10-2.