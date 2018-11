Winst én verlies voor Friese zaalvoetbaldames

Drachtster Boys

Drachtster Boys hebben vrijdagavond eindelijk weer eens een overwinning gepakt. In Drachten wonnen de dames met 3-1 van Drs. Vijfje, de Groninger studentenclub. In de eerste helft wist Aafke de Hoek de bal achter Groninger-keeper Karin Luchies te krijgen. Daarmee opende ze de score voor Drachtster Boys. Een poos later scoorde Jessie Prijs de 2-0. Na geklungel van een speelster van Vijfje kon Aruni de bal oppikken en de 3-0 noteren.

Drs. Vijfje kon echter nog iets terugdoen. Door een ongelukkige redding van Anna Reitsma bleef de bal in het spel. Sharon Lutmer profiteerde ervan en de bal rolde via de hand van Reitsma toch het doel in. Maar de voorsprong van Drachtster Boys was aan het inde van de wedstrijd al te groot: de dames gingen er met de drie punten vandoor.