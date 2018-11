Oranjeleeuwinnen winnen met ruime cijfers van Zwitserland

De Oranjeleeuwinnen, met Sherida Spitse en Loes Geurts in de basis, wonnen vrijdagavond met 3-0 van Zwitserland. De wedstrijd, gespeeld in Utrecht, was de eerste van een tweeluik tegen de Zwitserse dames, om een ticket voor het wereldkampioenschap. Sisca Folkertsma zat de hele wedstrijd op de bank.