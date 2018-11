Het NFF bij Omrop Fryslân: Documentaires in de spotlights

De Omrop Fryslân-documentaire 'De Striid' gaat over de triatleet Jacob Veenstra. Filmmaker Murk Jaep van der Schaaf volgt hem in zijn fysieke en mentale training voor de Frysman 2018, een triatlon die start en finished op het Reaklif.

De Joadske Brulloft

Karen praat ook met Annet Huisman over haar film 'De Joadske Brulloft'. De kinderen van de Joodse Barend en Mimi Boers zijn op reis door Europa. Ze volgen het spoor van de vlucht van hun ouders in de Tweede Wereldoorlog. Barend en Mimi hebben er nooit over gesproken, alle herinneringen waren weggestopt in een koffer. Annet: "Het is het verhaal dat niet verteld mocht worden, maar dat wel je hele leven heeft beïnvloed."

Karen praat ek mei Annet Huisman oer har film 'De Joodse Bruiloft'. De bern fan de Joadske Barend en Mimi Boers binne op reis troch Europa. Se folgje it spoar fan de flecht fan harren âlders yn de Twadde Wrâldoarloch. Barend en Mimi ha der nea oer praten, alle oantinkens sieten fuortstoppe yn in koffer. Annet: "It is it ferhaal dat net ferteld wurde mocht, mar dat wol jo hiele libben beynfloede hat."