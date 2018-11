Nederlaag voor Sportclub Cambuur tegen Almere City

In de tweede helft begon Cambuur dreigend. Na tien minuten was er een goed schot van Van Kippersluis, maar keeper Plattel kon een voorsprong voor Cambuur voorkomen. In de 58e minuut lag de bal aan de andere kant in het net na een grote fout van doelman Mous. Een schot van Hunte ging net onder de benen van de keeper door: 2-1.

Slotfase voor Cambuur

Almere City bleef daarna druk zetten op Cambuur. In de 61e minuut was het bijna 3-1, maar Mous kon deze keer wel redding brengen. In de slotfase begonnen de Leeuwarders aan een laatste offensief. Toen Almere-speler Loen in de 88e minuut nog een rode kaart kreeg, waren er nog kansen voor Cambuur. De bal ging er echter niet meer in.

Volgende week: FC Volendam

Volgende week zaterdag speelt Cambuur de volgende competitiewedstrijd. De Leeuwarders voetballen dan thuis tegen FC Volendam.