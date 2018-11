Korfballers LDODK beginnen met beladen derby tegen DOS'46

In de korfbal league spelen de beste 10 ploegen van Nederland. TOP uit Sassenheim is regerend Nederlands kampioen.

Aan het eind van de competitie spelen beste vier teams play-offs om de landstitel. Via een "best-of-three' worden de twee finalisten bekend.

De finale is in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Dit zijn de 10 KL-teams:

1 Blauw Wit (Amsterdam)

2 DeetosSnel (Dordrecht)

3 DOS'46 (Nijeveen)

4 DVO (Bennekom)

5 Fortuna (Delft)

6 KCC (Capelle)

7 KZ (Koog aan de Zaan)

8 LDODK (Terwispel/Gorredijk)

9 PKC (Papendrecht)

10 TOP (Sassenheim)

Nummer 10 degradeert rechtstreeks, nummer 9 speelt nog play-down duels tegen de verliezend hoofdklasse-finalist.