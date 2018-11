Raket bij Drachtster Tjaardaflats 'gelanceerd'

De kleurrijke raket bij de Drachtster Tjaardaflats, is vrijdag officieel 'gelanceerd' door wethouder Marjan Sijperda. Het beeld staat symbool voor de vooruitgang in de jaren '60, waarin ook deze flats zijn ontwikkeld. De raket verwijst naar de ruimtevaartactiviteiten in die tijd en de felle kleuren naar DaDa en De Stijl.