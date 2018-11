Provincie zet kaders uit voor cultuurbeleid van de toekomst

De Provincie Fryslân wil in haar cultuurbeleid in de toekomst inzetten op vier onderdelen: kunst, erfgoed, taal en programmalijnen. Dit staat in de nieuwe notitie 'Kultuer oan 'e Kime'. Hierin staan de doelen, voorwaarden en toetsingscriteria voor het nieuwe cultuurbeleid vanaf 2021. In de hedendaagse situatie zijn er geen duidelijk criteria om te bepalen welke instelling meerdere jaren een subsidie krijgt.