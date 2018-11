Sint-Maartenlopen op zondag, dat kan toch niet?

Je hoort de klanken alweer door de straten, het zijn de Sint-Maartenlopers met hun lampion. Maar wacht eens even, het is zondag! Dat kan toch niet? Of is dat tegenwoordig niet meer zo erg? De onlineredactie van Omrop Fryslân ging op onderzoek uit bij de kijkers en luisteraars. De resultaten zijn duidelijk.