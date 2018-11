Leeuwarder Ritsko van Vliet haalt duizenden euro's op voor Sulawesi

"Het geld hebben we nog niet gestort. Het belangrijkste was dat we keken hoe het geld kan worden besteed. Wij willen kunnen zeggen wat we daadwerkelijk met het geld doen", zegt Van Vliet.

Een groot aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar is zeer getraumatiseerd door de toestand. Voor die kinderen willen ze een project opzetten. "De kans bestaat dat ons geld daarheen gaat." Van Vliet gaat pas over een jaar weer terug naar Sulawesi, maar blijft betrokken bij de plannen daar.