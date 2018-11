Provincie: Fryslân moet een betere plek voor wandelaars worden

De ondertekening was in het verkeerseducatiecentrum in Drachten. Met het 'Charter for Walking' willen de betrokken partijen zich inzetten voor de belangen van voetgangers en wandelaars.

Gezondheid en milieu

"Het is goed voor de gezondheid en goed voor het milieu", zegt gedeputeerde Michiel Schrier.

Het manifest moet er ook voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen al wandelend overal kunnen komen. Openbare gebouwen en het openbaar vervoer moeten daarnaast met elkaar zijn verbonden.