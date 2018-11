KNRM Paal 8 Terschelling wint internationale prijs

De eerste was oktober vorig jaar, toen een schip met vier personen aan boord moest worden gered in meters hoge golven. En in februari dit jaar moesten drie mensen van een vissersschip worden gehaald. Dat was in een storm en met lage temperaturen.

De prijs werd donderdagavond uitgereikt aan schipper Henk Spanjer en bemanningslid Gert Haarsma, bij de IMRF European Meeting Conference in Noorwegen.