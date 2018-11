Advocaat Van der Goot sluit hoger beroep van blokkeerders niet uit

Advocaat Tjalling van der Goot is teleurgesteld over het vonnis van de Leeuwarder rechtbank. De rechtbank gaf vrijdag taakstraffen aan de meeste A7-blokkeerders en voorwaardelijke celstraffen. Van der Goot is de advocaat van 33 van de 34 blokkeerders en Jenny Douwes. Hij sluit hoger beroep niet uit.