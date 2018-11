Taakstraffen voor de meeste A7-blokkeerders, ook voorwaardelijke celstraf voor Jenny Douwes

Hogere straffen

De man die op de A7 zijn blote kont liet zien, krijgt een hogere straf dan in eerste instantie werd geëist. Dit wordt niet gedaan omdat hij zijn billen liet zien, maar omdat zijn rol in de blokkade groter was dan die van de andere blokkeerders. De man was betrokken bij incidenten op de A6 en A7. Hij krijgt daarvoor 180 in plaats van de geëiste 150 uren werkstraf.

Geen celstraffen

De rechter heeft geen onvoorwaardelijke celstraffen opgelegd: "een onvoorwaardelijke celstraf zou te ver gaan". Er is namelijk geen geweld gebruikt, zei de rechter. Tegen één man was een onvoorwaardelijke celstraf geëist. Hij kreeg van de rechter 200 uren taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf.