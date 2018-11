Kramer en Roest in actie op de ploegenachtervolging

De eerste wedstrijden zijn van 16 tot en met 18 november in Obihiro en van 23 tot en met 25 november in Tomakomai. Douwe de Vries is alleen bij de eerste wedstrijden in Obihiro van de partij. Bij de vrouwen zijn Ireen Wüst, Antoinette de Jong, Lotte van Beek en Joy Beune aangewezen voor de ploegenachtervolging.