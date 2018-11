MCL staat laag in de top 100 van de ziekenhuizen: "Het is net een jojo"

De top 100 is dit jaar opgedeeld in topklinische centra en streekziekenhuizen. In andere jaren was er 'gewoon' een lijst met 100 ziekenhuizen. Bij een topklinisch ziekenhuis zijn er complexe operaties en dat is in streekziekenhuizen niet zo. Ook de academische ziekenhuizen staan in een andere lijst. "Het UMCG doet heel andere dingen dan wij en het MCL doet weer meer dan bijvoorbeeld Antonius", zegt woordvoerder Frits Mostert van het MCL. "Dat moet dus niet samen in zo'n lijstje en wat dat betreft is dit een stap vooruit."