Dorpsbelang Appelscha boos over start verkoop kavels miniatuurpark: "Je houdt ze een worst voor"

"Ons was toegezegd dat er zolang de procedure loopt, niks zou gebeuren en dan doen ze dat toch", zegt Jan van Gelderen, vice-voorzitter van het dorpsbelang. Wij vinden het moreel niet juist. Het dorp is tegen bouwen op de Boerestreek. Als je wilt bouwen in Appelscha, zoek je maar een andere plek. Je voelt je niet serieus genomen en wordt gepiepeld door die huizenbouw."

Het is dus nog niet zeker of er kan worden gebouwd en dat is volgens Van Gelderen niet goed voor de mensen die er een huis willen kopen. "Je houdt ze een worst voor. We moeten bij die locatie gaan staan en mensen waarschuwen om vooral niet te kopen."