Toekomst ondernemingsvereniging St.-Annaparochie onzeker: er is alleen maar een voorzitter

Op dit moment heeft de vereniging alleen nog maar een voorzitter in het bestuur. St. Anna Vooruit heeft nog zo'n zestig leden die contributie betalen. Daarmee worden bijvoorbeeld evenementen zoals de koningsdagmarkt georganiseerd en wordt bemiddeld tussen gemeente en ondernemers.

Toch houdt voorzitter John Ynema vertrouwen in een goede afloop. "Ik ben er zeker van dat we de mensen kunnen mobiliseren en dat we er dan wel uit komen. Er zijn volgens mij al een paar kandidaat-leden voor het bestuur."