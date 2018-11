Aris geeft voorsprong weg en verliest in Dordrecht

Aris had na het eerste kwart een knappe voorsprong van 22-13. De Dutch Winmills zijn een nieuwe ploeg in de basketbalcompetitie in Nederland. en hebben nogal wat meer budget dan Aris. De Dutch Windmills staan dan ook derde, terwijl Aris nu zesde is. Toch was na rust de voorsprong nog altijd voor de Leeuwarders: 41-37.

De stand werd na drie kwarten gelijk getrokken (57-57) en tot 70-70 bleef het spannend. Toen liepen de Dutch Windmills toch uit naar een 78-73 overwinning. Zaterdag speelt Aris weer een uitwedstrijd. Deze keer tegen Feyenoord in Rotterdam, de nummer acht van de competitie. Aris heeft nu twee punten meer dan Feyenoord en een wedstrijd minder gespeeld.